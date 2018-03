Generazione Perduta - Italiens verlorene Generation

Aktuelle Stunde | 02.03.2018 | 03:12 Min. | Verfügbar bis 02.03.2019 | WDR

Die Situation junger Menschen in Italien ist prekär: Die Jugendarbeitslosigkeit zählt zu den höchsten in der EU und ist ein großes Thema bei der kommenden Parlamentswahl. Guisy Soldati und Frederico Rovetta waren von der beruflichen Unsicherheit betroffen und leben mittlerweile in Deutschland. Hier studieren und arbeiten die beiden und finden: Italien braucht eine Veränderung. Autor/-in: Ann-Kathrin Stracke