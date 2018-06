Fünf Minuten mit Jens Spahn

Aktuelle Stunde | 22.06.2018 | 04:38 Min. | Verfügbar bis 22.06.2019 | WDR

Was tun wenn die Eltern pflegebedürftig werden? Wie geht es Menschen in Altenheimen wirklich? Diese Fragen werden auch an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestellt. Sowie der Vorwurf, er bekomme von all dem zu wenig mit. Reporter Martin von Mauschwitz trifft Spahn im Caritas Altenpflegerheim Sankt Martin in Düsseldorf um genau darüber zu sprechen.