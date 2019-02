Fingerabdruck im Personalausweis soll Pflicht werden

20.02.2019

Das Telefon wird schon damit gesichert, warum also nicht auch der Personalausweis? Die Rede ist vom Fingerabdruck. In Deutschland ist der Fingerabdruck im Personalausweis bislang freiwillig. Wenn das EU-Parlament die Idee formell bestätigt, wird er im Jahr 2021 Pflicht in allen neu ausgestellten Ausweisen.