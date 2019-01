Extremwetter – wieso, weshalb, warum?

Aktuelle Stunde | 10.01.2019 | 02:26 Min. | Verfügbar bis 10.01.2020 | WDR | Von Jan Gall

Schneechaos in den Alpen, Hitzerekorde in weiten Teilen Deutschlands im vergangenen Sommer – in der Wahrnehmung vieler Menschen spielt das Wetter immer öfter verrückt. Experten machen immer öfter den Klimawandel für die Wetterkapriolen verantwortlich und fürchten, dass ähnliche Ereignisse öfter vorkommen.