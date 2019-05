Europa und Wir: Bildung

Aktuelle Stunde. . 03:33 Min. . UT . WDR. Von Carolyn Wißing.

Lydia Prokop ist Lehrerin am Berufskolleg in Köln, einer von mehr als 600 Europaschulen in Deutschland. Die Schüler setzen sich nicht nur im Unterricht speziell mit EU-Themen auseinander, sondern können auch ein Halbjahr an einer Schule im europäischen Ausland verbringen. Doch nicht an allen Schulen ist das mit dem Auslandsaufenthalt so einfach…