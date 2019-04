Erster Mai: Früher war mehr Protest!

Aktuelle Stunde. . 02:46 Min. . UT . WDR. Von David Frechenhäuser.

Am Tag der Arbeit solidarisch auf die Straße gehen: Kämpfen für die Rechte der Arbeitnehmer. Das war lange am 1. Mai Pflichtprogramm – vor allem auch im Ruhrgebiet. Mittlerweile sind die Hintergründe nicht mehr wirklich politisch. Reporter David Frechenhäuser ist in Mülheim unterwegs und fragt Ortansässige, was sie an diesem Tag vorhaben.