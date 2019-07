E-Scooter: Wer lädt die flotten Flitzer?

Aktuelle Stunde. . UT . WDR. Von Estella Mazur .

E-Tretroller sind seit vier Wochen in den Städten im Westen erlaubt und liegen im Trend, so die erste Zwischenbilanz der Verkehrsverbände am Montag (15.07.2019). Aber wie werden die E-Scooter wieder neu aufgeladen? Dafür sorgen sogenannte "Juicer", die die Roller nachts einsammeln und aufladen - kein einfacher Job.