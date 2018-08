Dresdner Pegida-Demonstrant entpuppt sich als LKA-Mitarbeiter

Aktuelle Stunde | 23.08.2018 | 03:27 Min. | Verfügbar bis 23.08.2019 | WDR

Ein Pegida-Demonstrant sorgte in Dresden für einen umstrittenen Polizei-Einsatz gegen ZDF-Journalisten. Später wurde bekannt: Der Mann ist Sachbearbeiter im sächsischen Landes-Kriminal-Amt. Er nahm privat an einer öffentlichen Demonstration gegen den Besuch der Kanzlerin in Dresden teil, als er plötzlich mit Vorwürfen auf die Journalisten losging.