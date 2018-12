Diskussion um Böllerverbot in Innenstädten

Aktuelle Stunde | 29.12.2018 | 02:17 Min. | Verfügbar bis 29.12.2019 | WDR | Von Bernd Neuhaus

In NRW gibt es lokal begrenzte Verbotszonen für Böller. Beispielsweise in der Altstadt von Düsseldorf, in Bielefeld rund um die Sparrenburg und in Teilen der Kölner und der Dortmunder Innenstadt. Neben dem Sicherheitsaspekt ist der Umweltschutz nicht zu vernachlässigen. Rund 4.500 Tonnen Feinstaub werden Silvester bundesweit in den Himmel geblasen. Das sind 15,5 Prozent des Feinstaubausstoßes aller Autos - über das ganze Jahr.