Die SPD vor der Entscheidung - GroKo oder NoGroKo

Am Sonntag werden 600 SPD-Delegierte in Bonn darüber entscheiden, ob die Partei Verhandlungen über eine Große Koalition mit CDU und CSU aufnehmen soll - oder eben nicht. Sie entscheiden damit wohl auch über die Zukunft ihres Vorsitzenden, Martin Schulz. Derzeit wird in Bonn in diversen Parteigremien hinter verschlossenen Türen verhandelt und draußen gibt es unterschiedliche Vermutungen zum Abstimmungsergebnis des Parteitags.