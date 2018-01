Die Retter - des Kölner Stadtarchivs

Aktuelle Stunde | 15.01.2018 | 03:21 Min. | Verfügbar bis 15.01.2019 | WDR

Das Kölner Grundgesetz besagt „Wat fott es, es fott“, lässt sich aber nicht so ohne Weiteres auf das Gedächtnis der Stadt übertragen: Einige Hundert, vielleicht sogar ein paar Tausend, der geschätzt 300 Millionen Blatt des Stadtgedächtnisses werden heute im Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum des Stadtarchivs neben dem Porta-Markt in Porz-Lind restauriert. Die willkürlich in Boxen verpackten Papier-Schnipsel sind für Nadine Thiel und ihre Kollegen eine Herausforderung und doch arbeiten sie unermüdlich daran, die Dokumente wieder nutzbar zu machen.