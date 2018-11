Die Jacke am Baum - Hilfe für Obdachlose

Aktuelle Stunde | 20.11.2018 | 02:42 Min. | Verfügbar bis 20.11.2019 | WDR | Von Alexa Schulz

In den Städten in NRW gibt es nur wenige sichere Schlafplätze für Obdachlose und die Zahl der wohnungslosen Menschen steigt. Das Rheinufer in Köln: Auch hier suchen die Menschen einen Platz zum Schlafen. Nina Engfeld ist unterwegs und hängt warme Jacken an Bäumen auf – für Obdachlose.