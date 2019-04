Der Brand von Notre-Dame

Aktuelle Stunde. . 06:05 Min. . WDR. Von Nils Rode.

Das Feuer in Notre-Dame hinterlässt immense Schäden, und viele Fragen. Notre Dame hat einen immensen Symbol-Charakter für die Franzosen und steht auch für Gastfreundschaft. Reporterin Sabine Rau berichtet was für eine Atmosphäre in der Stadt herrscht und was in der Kathedrale und Umgebung geschieht?