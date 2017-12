Demenzclown - Lachen gegen das Vergessen

Aktuelle Stunde | 23.12.2017 | 03:08 Min. | Verfügbar bis 23.12.2018 | WDR

Petra Schliebitz ist ein Demenz-Clown. Sie besucht Pflegeheime und Krankenhäuser und versucht, Demenzkranken ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist vor allem jetzt, in der Vorweihnachtszeit schwer. Denn zur Demenz kommt noch eine gewisse Form von Schwermut. Aber Schliebitz beschäftigt sich mit äußerster Vorsicht und findet Zugang, wo es andere nicht finden. Wir drehen in einer Geriatrischen Klinik in Schwelm und begleiten sie auf der Station, wenn sie versucht, den Patienten, zumindest für einige Stunden eine Art von Unterhaltung zu bieten, die sie kurz vergessen lässt, dass sie alles vergessen haben.