CO2-Abgabe soll kommen

Aktuelle Stunde. . 02:34 Min. . WDR. Von Carolyn Wißing.

Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist weiterhin viel zu hoch und eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Die Bundesregierung plant nun offenbar eine CO2-Abgabe für Privatpersonen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen dafür an anderen Stellen entlastet werden.