CDU/CSU und SPD: Sondierungen beendet

Aktuelle Stunde | 12.01.2018 | 05:08 Min. | Verfügbar bis 12.01.2019 | WDR

Hochzufrieden - so gaben sich die Spitzen von CDU, SPD und CSU - sie streben eine Neuauflage der großen Koalition an. Zuletzt wurde mehr als 24 Stunden am Stück gerungen und verhandelt. Vor die Kameras traten dann erleichterte, aber vor allem sehr müde Politikerinnen und Politiker.