Bustour Tag 8: Santiago de Compostela

Michael Meyer (41) ist katholischer Priester und Seelsorger-Pilgerseelsorger. Er hat lange in Aachen gelebt, kommt aber ursprünglich aus dem Saarland. In der zweiten Julihälfte betreut er deutsche Pilger bei ihrer Ankunft. Auch er selber ist schon gepilgert und sagt: Pilgern macht süchtig! Morgens um 8 liest er die Messe, danach gibt es ein Pilgerfrühstück. Wir begleiten den Seelsorger am Tag vor dem Jakobstag, wo wahrscheinlich abends schon ein bisschen gefeiert wird.