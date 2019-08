Bustour Tag 7: Santa Eulalia de Oscos

Die Bustour ist noch immer in Nordspanien unterwegs, heute in Asturien. Kleine Fortbildung gefällig? Asturien ist sozusagen das Ruhrgebiet Spaniens, früher gab es dort Kohle und Stahl, ganz früher gab es unzählige Eisenerzmienen. Deshalb gab es ganz früher auch sehr viele Schmiede in der Gegend. Lange her, alles vorbei. Aber es gibt auch in Asturien noch Relikte aus der guten alten Zeit. Klar: Der Bus ist so ein Relikt - der Fritz aber auch. Der Bus hat den Fritz besucht, beziehungsweise: der Bus wollte den Fritz besuchen, kam dann aber irgendwie vom Weg ab.