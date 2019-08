Bustour Tag 6: San Vicente de la Barquera

Aktuelle Stunde. . 06:13 Min. . Verfügbar bis 19.08.2019. WDR. Von Christian Dassel.

Es ist einer der letzten Surf-Geheimtipps in Europa und eine wirklich traumhafte Ecke: Der Strand von San Vicente de la Barquera. Aber auch am schönsten Strand findet man mittlerweile Plastikmüll. Dagegen will Eva Maria Pollmeier etwas tun: Sie liebt den Strand und das Meer. Mit ihrem Wohnmobil und einem Bollgerwagen reist sie durch Nordspanien und geht dorthin, wo es besonders dreckig ist. Christian Dassel hat die Kölnerin für uns ein Stück auf ihrer Reise begleitet.