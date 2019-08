Bustour Tag 9: Praia de Vagueira

Nico Schneider aus Arnsberg (36 Jahre alt) erfüllt sich in Praia de Vagueira seinen Lebenstraum - eine Surfschule und ein Haus am Strand, das er gerade baut. In dem kleinen Fischerdorf wird noch nach ursprünglichen Methoden gefischt, manchmal sogar mit Hilfe von Kühen, die die Netze aus dem Wasser ziehen. Und ab und zu wird auch Nachts gesurft. Christian Dassel und sein Team verbringen einen Tag und einen Abend am Meer.