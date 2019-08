Bustour Tag 11: Leceia

So wie der Champagner aus der Champagne kommt und der Parma- Schinken aus Parma, kommt der Carcavelos aus Carcavelos – das ist eine ziemlich kleine Gemeinde an der portugiesischen Atlantik-Küste. Der Carcavelos ist ein Likörwein, der in der Region um Leceia angebaut wird. Aber: Es gibt nur noch wenige Winzer, die sich den Anbau zumuten. Viele geben auf, einer fängt jetzt an, und was für einer! Die Bustour erzählt heute die Geschichte von einem abenteuerlichen Neuanfang. Wie heißt es doch so schön: Das größte Glück der Erde, liegt hinterm Lenkrad aufm Trecker ....