Bundesparteitag: Wie bringt Lindner die FDP auf Kurs?

Aktuelle Stunde. . 08:32 Min. . UT . WDR. Von Nils Rode.

Wirtschaft und Bildung – die FDP will auf ihrem Parteitag mit liberalen Klassikern punkten. Außerdem will sie ihr Profil in der Klimapolitik schärfen. Beim Thema Klimaschutz hat Parteichef Lindner jedoch für Irritationen gesorgt.