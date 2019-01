Bilanz Stickoxid 2018 – Belastung bleibt hoch

Zwar sinkt die Luftverschmutzung in vielen deutschen Städten, dennoch drohen auch in NRW nach wie vor Fahrverbote. Denn in mindestens zehn NRW-Städten liegen die Stickoxidwerte deutlich über der erlaubten Grenze. Immerhin: Die Landesregierung hält Fahrverbote in diesem Jahr für unwahrscheinlich.