Betriebsrenten durch Niedrigzinsen in Gefahr

Aktuelle Stunde | 04.05.2018 | 02:31 Min. | Verfügbar bis 04.05.2019 | WDR

Wer in jungen Jahren anfängt, etwas für die Rente zurückzulegen, hat es im Alter gut. Das liegt am Zinseszins-Effekt, da spart sich die Rente fast von allein an. - So redet jeder Vertreter, der einen Sparvertrag verkaufen möchte. Und im Prinzip funktionieren Betriebsrenten genau so. Was ist aber, wenn es so gut wie keine Zinsen mehr gibt?