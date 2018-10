Auswirkungen der Bayern-Wahl auf die GroKo

Ein Vertrauensverlust der Wähler in die Politik ist nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel verantwortlich für den Ausgang der bayerischen Landtagswahl mit herben Verlusten für CSU und SPD. Nun hat Merkel sich zum Wahlergebnis in Bayern geäußert: Auch durch die Große Koalition sei viel Vertrauen in die Politik verloren gegangen. Das will sie nun angehen.