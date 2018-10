Aufsichtsratssitzung Thyssen-Krupp

Der Thyssen-Krupp-Aufsichtsrat hat am Sonntag (30.09.2018) einstimmig für die Aufspaltung des Konzerns in zwei Teile gestimmt. Einen zusätzlichen Personalabbau über die bereits bekannten Kürzungen in der Verwaltung hinaus soll es nicht geben.