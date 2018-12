Anschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt

Nach dem Anschlag in Straßburg gilt die höchste Terror-Warnstufe für Frankreich. Der mutmaßliche Täter hat drei Menschen getötet und 12 Menschen verletzt. Er hat algerische Wurzeln und einen französischen Pass. Er gilt als islamistischer Gefährder und wurde schon vor der Tat per Haftbefehl gesucht. Auch in Deutschland hat er schon im Gefängnis gesessen. Nach ihm wird jetzt mit Hochdruck gefahndet.