"Angeklickt" von der IFA

Aktuelle Stunde | 31.08.2018 | 03:26 Min. | Verfügbar bis 31.08.2019 | WDR

Auf der Internationalen Funk Ausstellung in Berlin stellen die Technikkonzerne ihre neuesten Produkte und Ideen vor. Darunter ist auch viel, was man nicht unbedingt braucht. Die Trends gehen in zwei Richtungen: immer smarter und immer größer. Digitalexperte Jörg Schieb gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuheiten.