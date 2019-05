Angeklickt: Schleichwerbung in den Sozialen Medien

Aktuelle Stunde. . 04:33 Min. . UT . WDR. Von Jörg Schieb.

Werbung und Schleichwerbung sind bei Instagram und Co. Alltag. Aber was ist erlaubt und was nicht? Für Nutzer ist es praktisch unmöglich, echte Empfehlungen und Werbungen zu unterscheiden. Digitalexperte Jörg Schieb klärt auf.