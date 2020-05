Angeklickt: Jugendschutz und Pornografie

Aktuelle Stunde. . 04:04 Min. . Verfügbar bis 05.06.2020. WDR. Von Jörg Schieb.

So altmodisch das Medium "Fernsehen" manchmal anmutet, es bietet einige Vorteile.

Beispielweise, dass alles, was nicht jugendfrei ist, erst nach 20 Uhr laufen darf. Auch in Mediatheken oder Streamingdiensten im Netz wird der Konsum hier durch Pin-Eingabe kontrolliert. Im Internet hingegen ist fast alles frei zugänglich – damit auch Pornos, sogar die des Hardcore-Genres. "Kinderleicht" in der Anwendung! Die Landes-Anstalt für Medien NRW will dagegen jetzt etwas tun.