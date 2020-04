Angeklickt: Hacker gegen Hacker

Aktuelle Stunde. . 03:59 Min. . UT . Verfügbar bis 24.04.2021. WDR. Von Jörg Schieb.

Nie war das Netz so wichtig, wie in der Corona-Krise. Zum Arbeiten im Homeoffice, oder zum Streamen und Online-Shoppen in der Freizeit. Leider bedeutet das auch Hochkonjunktur für Online-Betrüger, die beispielsweise Teile der NRW-Corona-Soforthilfe auf ihr eigenes Konto umgeleitet haben. Momentan ist also Vorsicht geboten – empfielt Digitalexperte Jörg Schieb, der sich mit Sicherheitsstrategien auseinandergesetzt hat.

Download Video: Angeklickt: Hacker gegen Hacker.