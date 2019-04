Angeklickt: Gegen Manipulation bei EU-Wahl – Facebook und Google schränken Wahlpostings ein

Facebook will zur Europawahl für mehr Transparenz bei politischer Werbung in der EU sorgen. Jeder, der Werbung mit politischen Inhalten schalten will, muss seine Identität und seinen Standort angeben. Auch Google hat bereits angekündigt seine Regeln zu verschärfen. Aber was bringt das tatsächlich?