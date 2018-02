Angeklickt: Facebook behandeln wie die Tabakindustrie - beides macht süchtig

Aktuelle Stunde | 09.02.2018 | 04:21 Min. | Verfügbar bis 09.02.2019 | WDR

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube: Die sogenannten "Sozialen Netzwerke" spielen in unserem Leben eine immer größere Rolle. Fast alle sind mit dabei und verbringen immer mehr Zeit mit "Social Media". Nun gibt es einige Ex-Mitarbeiter, die sagen: Die Netzwerke haben ein regelrechtes Suchtpotenzial und das sei auch so gewollt. Unser Netzkenner Jörg Schieb erklärt uns nun, was dahinter steckt.