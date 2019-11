Angeklickt: Europäische Herausgabeanordnung – Gefahr für Zivilgesellschaft?

Aktuelle Stunde. . 04:11 Min. . Verfügbar bis 15.11.2020. WDR. Von Jörg Schieb.

Durch die E-Evidence-Verordnung können Polizei und Justiz aus jedem EU-Staat schnell an Daten von europäischen Servern herankommen. Der Verdacht auf eine Straftat soll genügen – vom Justizministerium als kritisch bewertet. Beispiel hier "Klimaaktivisten": Bei uns in Deutschland sind Proteste legal. Ausländische Behörden, die solche aber als regierungskritisch einstufen, könnten sich so aber plötzlich leichter Beweismitteln besorgen.

Download Video: Angeklickt: Europäische Herausgabeanordnung – Gefahr für Zivilgesellschaft?.