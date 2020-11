Angeklickt: Cluster-Nachverfolgung mit der Corona App

Von Jörg Schieb.

Seit fast sechs Monaten haben wir die Corona-Warn-App. In der Zwischenzeit hat die Wissenschaft eine Menge gelernt. Wie sich das Virus verbreitet, was man dagegen unternehmen kann und soll. Doch die App hat sich kaum verändert. Dabei könnte die App dabei helfen, sogenannte Cluster nachzuverfolgen. Digitalexperten Jörg Schieb erklärt, was dahintersteckt.

