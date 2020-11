Amazon überwacht Mitarbeiter und Kritiker

Aktuelle Stunde. . 03:58 Min. . UT . Verfügbar bis 27.11.2021. WDR. Von Jörg Schieb.

Der "Black Friday“ bedeutet auch für den Online-Riesen Amazon jährlich enormen Profit. Doch eine aktuelle Nachricht lässt Amazon nicht gut dastehen: Der Konzern überwacht Mitarbeiter und Kritiker. Nicht nur online und am Arbeitsplatz, sondern teilweise weit darüber hinaus. Für viele Insider keine Überraschung. Digitalexperte Jörg Schieb weiß: In Sachen Überwachung ist Amazon sehr erfahren, so auch bezüglich der Kunden.

