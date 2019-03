Abstimmung über die Urheberrechtsreform – Sieg der Freiheit oder der Regeln?

Musik, Filme, Bücher - bis das Internet kam, gab es das im Buchhandel oder im Plattenladen. Und die Verleger, Künstler und Produzenten bekamen einen Teil der Einnahmen. Seit im Internet jeder fast alles bei Plattformen wie Youtube oder Facebook hochladen kann, ist das nicht mehr so. Deshalb muss ein neues Urheberrecht her und die EU bastelt daran schon länger. Heute (26.03.2019) ist die Abstimmung in Straßburg.