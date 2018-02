10.315 Tage mit und ohne Mauer

Heute ist der Tag, an dem die Berliner Mauer genauso lange nicht mehr steht, wie sie einst gestanden hat. Zeitzeuge Christopher Claus, Sanitär- und Heizungsinstallateur-Meister, erinnert sich an das Leben hinter der Mauer. Timo Schmitz, 26-Jahre alt, kennt die Mauer nur aus dem Geschichtsbuch und kann sich nicht vorstellen in einem Land zu leben, in dem man nicht frei seine Meinung sagen darf.