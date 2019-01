5 Minuten mit... Helge Schneider

Aktuelle Stunde | 28.01.2019 | UT | Verfügbar bis 28.01.2020 | WDR | Von Astrid Houben

Komiker, Entertainer, Zeichner: Und noch so vieles mehr ist Helge Schneider. Vor allem aber Musiker – verschiedene Instrumente beherrschend – baut der in Mülheim an der Ruhr geborene all seine Arbeiten darauf auf. Reporter Michael Dietz trifft ihn im großen Sendesaal des WDR in Köln.