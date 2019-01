5 Minuten mit ... Till Brönner

Aktuelle Stunde | 02.01.2019 | 05:31 Min. | Verfügbar bis 02.01.2020 | WDR | Von Claudia Weber

Till Brönner gehört in die erste Liga des deutschen Jazz. In seiner 20-jährigen Musikkarriere wurden ihm viele Preise verliehen. Mittlerweile lebt er in Berlin und Los Angeles, doch seine Wurzeln hat er im Westen: Geboren in Viersen, Abitur gemacht in Bonn und Jazztrompete studiert an der Hochschule für Musik in Köln. Martin von Mauschwitz hat Deutschlands berühmtesten Jazzer getroffen.