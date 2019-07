Wildes Südafrika: Kap der Extreme

Abenteuer Erde . Teil 1 von 2. . 43:21 Min. . UT . WDR. Von Thomas Behrend.

Wo zwei Weltmeere aufeinander treffen und Pinguine beinahe Nachbarn von Löwen sind; wo sich Wale und Delfine tummeln, aber auch Elefanten und riesige Nilkrokodile leben: Das ist Südafrika – ein Land, so bunt wie ein ganzer Kontinent. Wie kommt es zu solcher Vielfalt auf einem so begrenzten Raum? Die dreiteilige Reihe „Wildes Südafrika“ geht dem Geheimnis auf den Grund! In der ersten Folge dreht sich alles um das „Kap der Extreme“.