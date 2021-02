Wildes Deutschland: Natur im Alpenvorland

Abenteuer Erde. . 43:16 Min. . UT . Verfügbar bis 02.03.2021. WDR. Von Marion Pöllmann, Rainer Bergomaz.

Erst aus der Luft wird deutlich, wie die Gletscher der Eiszeit die heutige Landschaft geprägt haben. Im Dreieck von Ammersee, Murnauer Moos und den Osterseen leben heute seltene, geschützte und in Deutschland nicht alltägliche Arten. Sie haben in ehemaligen Gletscherseen, Hochmooren und Wildbächen ihre Heimat gefunden. Auch der Waldrapp ist in sein angestammtes Gebiet zurückgekehrt. Der Film begleitet Eisvögel und Wasseramseln sowie viele andere Tiere durch die Jahreszeiten im bayerischen Oberland.