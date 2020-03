Theos Tierwelt: Aus dem Zoo in die Freiheit

Abenteuer Erde . . 43:46 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 24.04.2020. WDR.

Plüschige Nerze, skurrile Waldrappe und stämmige Przewalskipferde haben eins gemeinsam: Sie überlebten nur in Zoos. Ihre Vorfahren waren in der Natur ausgestorben. Doch nun erhalten diese Arten inmitten Europas eine neue Chance. Mit Hilfe von Tiergärten werden die seltenen Tiere wieder ausgewildert. Eine neue Generation der Tiergärten: Verantwortung für den Naturschutz. Auch Zoodirektor Theo Pagel aus Köln will Tiere nicht nur züchten und vor der Ausrottung bewahren, sondern sie wieder in die Natur zurückbringen.