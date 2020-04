Schottland: Herbe Schönheit am Atlantik

Geheimnisvolle Burgen an einsamen Seen, in Schottenröcke gekleidete, rauflustige Männer, besonders guter Whiskey und das Ungeheuer von Loch Ness: Die Liste der schottischen Klischees ist lang. Was hingegen nur wenige wissen: Großbritanniens nördlichste Region hat eine faszinierende Natur- und Tierwelt zu bieten hat.