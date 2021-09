Portugal: Europas Wilder Westen

Abenteuer Erde. . 44:28 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 09.09.2021. WDR. Von Christian Baumeister.

Der Norden Portugals: Gänse- und Mönchsgeier fliegen hier über hohe Berge und trockene Täler.

In der Steppenlandschaft des Alentejo führen Großtrappen exotische Balztänze auf. Die raue und ungestüme Westküste hat sich eine Storchenkolonie zum Nisten ausgesucht - einmalig in Europa. Die sonnige und warme Algarve ist genau richtig für das Chamäleon und die grüne Samtschnecke. Das wilde Portugal ist voller tierischer Überraschungen, die so in anderen Regionen Europas nicht mehr oft zu finden sind.