Planet der Spatzen

Abenteuer Erde. . 43:29 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 02.09.2021. WDR. Von Kurt Mayer.

Spatzen: Sie sind die Protagonisten dieser Weltreise.

Der Film führt die Zuschauer nach Kairo, New York, Peking, in das winterliche Moskau, in die Wiener Krieau im Praterfrühling oder ins sommerlichen Paris. In sechs Episoden erzählt "Abenteuer Erde" spannende, herzzerreißende und lustige Geschichten von Spatzen und Menschen.