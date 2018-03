Mit dem Frühling durch Europa - Teil 1: Vom Mittelmeer in die Alpen

20.03.2018 | 44:10 Min. | UT | Verfügbar bis 27.03.2018 | WDR

Im ersten Teil führt die Frühlingsreise vom Binnenland Spaniens mit seinen Blumenlandschaften an den rauen Atlantik und ans Mittelmeer, von der Provence im Süden Frankreichs bis in die Hochlagen der Alpen. Hier zeigt sich der Frühling mit all seinen herben Launen, aber auch mit lichten, sonnendurchfluteten Tagen. Autor/-in: Thomas Willers