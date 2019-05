Mit allen Wassern gewaschen: Tricks und Finten der Fische

Abenteuer Erde . . 44:24 Min. . UT . AD . WDR. Von Sigurd Tesche.

Schwimmen, Fressen oder Sich-verstecken – der Alltag der Fische scheint recht eintönig zu sein. Sigurd Tesche und sein Team widerlegen diese Vorstellung in grandiosen, mitreißenden Bildern. Da wird das Korallenriff zur Bühne für kleine und große Dramen, in denen keineswegs nur Stärke, Schnelligkeit oder Größe zählt. Im Gegenteil: Die Riffbewohner sind Meister im Taktieren, Tricksen und Täuschen. Nur so bewältigen sie ihren Alltag.