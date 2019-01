Kühle Schönheiten – Alpenseen

15.01.2019 | 44:27 Min. | AD | UT | Verfügbar bis 22.01.2019 | WDR | Von Sigurd Tesche

So haben Sie die Alpen noch nie gesehen: mit Eisbergen wie in der Arktis, Inselchen in türkisblauem Wasser, das wie in der Südsee schimmert und Höhlen mit ewiger Finsternis. Die Naturdokumentation von Sigurd Tesche taucht ein in nie gesehene Wasserwelten der Alpenseen.