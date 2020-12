Kaiser der Antarktis – Wilde Dynastien

Abenteuer Erde . . 43:26 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 22.12.2020. WDR. Von Miles Barton und Will Lawson.

Wenn in der Antarktis der Herbst Einzug hält, verwandelt sich die Atca Bay vom offenen Meer in eine neue Eislandschaft. In dieser erstarrten Welt scheint niemand zu leben. Nur ein einsamer Wanderer ist zu sehen – 40 Kilo schwer und 1,20 Meter groß: Ein Kaiserpinguin. Der zum Tauchen geborene Vogel ist für Fußmärsche nicht gerade ideal gestylt. Dennoch watschelt er unermüdlich voran, nutzt seinen Schnabel als Eispickel und den Bauch als Schlitten.